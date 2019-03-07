Российский депутат оправдался за слова о малоимущих

Депутат Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия» Гасан Набиев пояснил, что неточно выразился при обсуждении размера пенсий на заседании. Его заявление есть в распоряжении ТАСС.

Набиев уточнил, что приводил в пример некоторых сотрудников с предприятия, на котором он раньше работал, и признал, что это некорректное сравнение. Он отметил, что при прежней пенсионной системе хорошие работники и недобросовестные трудящиеся могли иметь одинаковую пенсию, хоть и довольно скромную. Такую ситуацию депутат назвал несправедливой.

Набиев подчеркнул, что поддержал законопроект об индексации пенсии сверх прожиточного минимума. «Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий», — заключил он.

Ранее 6 марта Волгоградское отделение партии «Единая Россия» также принесло извинения за слова Набиева. В отделении подчеркнули, что слова депутата — это его личное мнение, которое не совпадает с позицией партии. Также коллеги по партии призвали публичных людей думать, прежде чем делать такие заявления.

Набиев на заседании Волгоградской областной думы заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши», которые сами виноваты в своем материальном положении. По его словам, люди с таким уровнем доходов «нормально не работали», но имели возможность «стать нормальным человеком». Чиновник добавил, что, по его подсчетам, те, кто был занят на предприятиях, получают от 16 до 20 тысяч рублей ежемесячно.

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