Власти извинились за слова российского депутата о малоимущих

Волгоградское отделение партии «Единая Россия» извинилось за слова депутата областной думы Гасана Набиева, который обвинил малоимущих в их плачевном материальном положении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря отделения партии Сергея Горнякова.

Горняков подчеркнул, что слова Набиева — это его личное мнение, которое не совпадает с позицией партии. «Минимальную пенсию, к сожалению, получают люди, добросовестно трудившиеся на благо родины, и законопроектом предполагается подкорректировать пенсионные выплаты. И мы сегодня видим, что на государственном уровне делается все возможное, чтобы поддержать пенсионеров», — заявил он.

Также секретарь призвал публичных людей думать, прежде чем делать такие заявления.

Ранее 6 марта Набиев на заседании Волгоградской областной думы заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши», которые сами виноваты в своем материальном положении. По его словам, люди с таким уровнем доходов «нормально не работали», но имели возможность «стать нормальным человеком». Чиновник добавил, что, по его подсчетам, те, кто был занят на предприятиях, получают от 16 до 20 тысяч рублей ежемесячно.

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