Россиян лишили надежды на пенсии по наследству

Депутаты Государственной думы отклонили законопроект фракции «Справедливая Россия» о возможности получить в наследство страховой пенсии по старости. Об этом говорится в базе данных законопроектов нижней палаты парламента.
Документ был внесен на рассмотрение 21 февраля. Он предполагал создание юридической возможности наследовать и передавать страховую часть пенсии по наследству. Парламентарии предлагали ввести понятие «гарантированный период получения страховой пенсии по старости».
Во время этого периода, который бы ежегодно определялся правительством, наследник мог бы получить страховую пенсию за своего родственника или близкого человека. Возраст должен был определяться по специальной формуле: ожидаемая продолжительность жизни плюс пять лет.
Парламентарии уже тогда намекали на то, что документ вводит юридическую неточность, так как по действующему пенсионному законодательству период выплаты пенсий не ограничен — предложения «Справедливой России» противоречили этому положению, так как ограничивали бы граждан в сроках получения средств. Также по нынешним законам россияне уже имеют право получить по наследству накопительную часть пенсии.