Россиян лишили надежды на пенсии по наследству

Депутаты Государственной думы отклонили законопроект фракции «Справедливая Россия» о возможности получить в наследство страховой пенсии по старости. Об этом говорится в базе данных законопроектов нижней палаты парламента.

Документ был внесен на рассмотрение 21 февраля. Он предполагал создание юридической возможности наследовать и передавать страховую часть пенсии по наследству. Парламентарии предлагали ввести понятие «гарантированный период получения страховой пенсии по старости».

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Во время этого периода, который бы ежегодно определялся правительством, наследник мог бы получить страховую пенсию за своего родственника или близкого человека. Возраст должен был определяться по специальной формуле: ожидаемая продолжительность жизни плюс пять лет.

Парламентарии уже тогда намекали на то, что документ вводит юридическую неточность, так как по действующему пенсионному законодательству период выплаты пенсий не ограничен — предложения «Справедливой России» противоречили этому положению, так как ограничивали бы граждан в сроках получения средств. Также по нынешним законам россияне уже имеют право получить по наследству накопительную часть пенсии.

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