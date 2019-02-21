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Пенсии россиян захотели разрешить передавать по наследству

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Государственная Дума рассмотрит законопроект, который предполагает введение юридической возможности унаследовать страховую часть пенсии. Документ будет обсуждаться в нижней палате парламента в четверг, 21 февраля.

Авторы законопроекта утверждают, что закрепление юридической возможности наследовать пенсию позволит создать механизм защиты граждан, которые совершают пенсионные взносы. В пояснительной записке к документу говорится, что россияне должны обладать правом возврата уплаченных страховых взносов или иметь возможность передать их по наследству.

Законопроект предполагает введение понятия «гарантированный период получения страховой пенсии по старости». Под периодом понимается ежегодно утверждаемый правительством России возраст, по достижению которого гражданин или его наследник сможет получить страховую пенсию.

Этот возраст будет определяться по особой формуле: ожидаемая продолжительность жизни плюс пять лет. При этом сенаторы Совета Федерации документ не поддержали, так как период выплаты в настоящий момент является бессрочным, а при введении механизма наследования права граждан на получение денег будут ограничены.

В настоящий момент граждане могут получить по наследству накопительную часть пенсии. Согласно статистике Пенсионного фонда России, подобные выплаты колеблются в размере от 14 рублей до 95 тысяч.

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