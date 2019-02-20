Путин пообещал доплатить пенсионерам

Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию объяснил, почему российские пенсионеры справедливо почувствовали себя обманутыми, и распорядился выплатить им те деньги, которые они недополучили в 2019 году. Трансляция выступления ведется на сайте Первого канала.

Глава государства напомнил, что в рамках прошедшей в 2018 году пенсионной реформы были проиндексированы пенсии, однако эффекта от этого люди фактически не почувствовали. Дело в том, что до индексации пенсионеры получали социальную доплату либо из федерального, либо регионального бюджета, чтобы их пенсия достигала уровня прожиточного минимума.

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«Теперь если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере. Или вообще перестали, или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал», — констатировал президент.

По словам Путина, многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми. «Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было. Возникшую несправедливость нужно немедленно устранить», — подчеркнул он.

Президент заявил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума. Что касается выплат за первые месяцы текущего года, то их нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили.

С 2019 года все пенсионные выплаты были проиндексированы на 7,05 процента. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила, что увеличенные выплаты получат более 30 миллионов россиян.

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