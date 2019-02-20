Подсчитаны расходы на инициативу Путина по пенсиям

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что индексация пенсий по новому принципу, предложенному президентом Владимиром Путиным, обойдется в 150-160 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Говоря о текущем годе, Силуанов оценил расходы на доиндексацию пенсий сверх прожиточного минимума в 15-20 миллиардов рублей. По словам чиновника, деньги у Пенсионного фонда на это есть. Он также уточнил, что индексация будет произведена при выплате очередной пенсии.

Сам глава ПФР Антон Дроздов привел схожую оценку по бюджетным расходам на инициативу президента. «Миллиардов 150 это стоит до 2024 года», — констатировал он.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что индексация пенсий российским пенсионерам должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили.

По словам президента, несмотря на то, что в рамках прошедшей в 2018 году пенсионной реформы были проиндексированы пенсии, эффекта от этого люди фактически не почувствовали. Дело в том, что как только доход пенсионера превысил прожиточный минимум, ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее. В итоге, подчеркнул Путин, многие люди с полным на то основанием почувствовали себя обманутыми.

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