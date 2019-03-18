Пенсионеры Подмосковья начали проходить профессиональную переподготовку

Программа профессиональной переподготовки граждан предпенсионного возраста стартовала в Подмосковье, занятия проходят на базе колледжа «Энергия», сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 18 марта.

По ее словам, в первом потоке принимают участие работники сферы машиностроения. Они пройдут переподготовку по профессии «оператор станков с программным управлением», а также повысят свою квалификацию в сфере применения лазерных технологий, уточнила министр.

Ольга Забралова напомнила, что данная инициатива осуществляется в рамках федерального проекта «Старшее поколение».

Она также добавила, что программа разработана с учетом международных стандартов движения «Ворлдскиллс», а обучение проходит на современном оборудовании.

В октябре прошлого года стало известно, что четверть россиян предпенсионного возраста воспользовались бы предоставленной возможностью овладеть новой профессией. По данным портала SuperJob, среди самых популярных направлений оказались IT-сектор и интернет-маркетинг.