Дом Клода Моне предложили в аренду за 200 долларов в сутки

В коммуне Живерни близ французского города Вернона сдается в аренду особняк, некогда принадлежавший знаменитому художнику Клоду Моне. Описание объекта размещено на портале Airbnb.

Коттедж, получивший название «Голубой дом» (La Maison Bleue), рассчитан на проживание шести гостей. Владелец оценил сутки пребывания в нем в 225 долларов (14,4 тысячи рублей). В доме три спальни, четыре кровати, три ванных комнаты. Парковка бесплатная, есть Wi-Fi, телевизор, фен, стиральная машина.

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«Дом расположен в самом сердце Живерни, деревни Клода Моне, — пишет автор объявления. — Он принадлежал художнику. Вокруг — сад общей площадью полторы тысячи квадратных метров. До ресторанов и музеев — пару минут. Жилая площадь — 200 квадратных метров. Дом отремонтирован в 2016 году, обставлен современной и антикварной мебелью. Идеален для пар, путешественников-одиночек, бизнес-туристов и семей».

Моне считается одним из основоположников импрессионизма. Написал такие картины, как «Руанский собор в солнце», «Бульвар Капуцинок», «Впечатление. Восходящее солнце», «Вокзал Сен-Лазар». В феврале 2019-го полотно художника «Дворец дожей», созданное в 1908 году, продали на аукционе за 27,5 миллиона фунтов (около 2,3 миллиарда рублей).

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