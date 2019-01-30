Эталонно плохие арендаторы ужаснули российскую семью

В Ставропольском крае разыскивают съемщиков, разгромивших чужую квартиру. Об этом сообщает региональное информационное агентство «Победа26».

Постояльцы — семья из восьми человек — оставили в помещении жуткий беспорядок, украли раковину из ванной комнаты, задолжали около 15 тысяч рублей за коммунальные услуги и попытались компенсировать ущерб фальшивыми деньгами.

Трехкомнатную квартиру в Ставрополе недобросовестным арендаторам сдала семья, живущая в Пятигорске. Следить за съемщиками постоянно владельцы не могли и приехали с проверкой лишь тогда, когда узнали о серьезном долге за «коммуналку».

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Арендаторов хозяева не застали — те съехали без предупреждения. Хозяев ужаснуло состояние квартиры, отмечает агентство: балкон был весь усыпан собачьими экскрементами, полы в прилегающей жилой комнате вздулись, линолеум в детской был разодран, а стены разрисованы. Кроме того, съемщики прокурили кухню, прожгли один из подоконников и забрали из санузла раковину.

Владельцам квартиры они оставили «компенсацию» — купюру номиналом пять тысяч рублей, которая оказалась поддельной. Хозяева пытаются связаться с бывшими арендаторами, но те игнорируют телефонные звонки.

В январе 2018-го в американском штате Нью-Йорк разгорелся скандал из-за особняка, который сняли с помощью сервиса Airbnb. Мужчина арендовал жилье и устроил там вечеринку на несколько сотен человек, несмотря на запрет владельца дома. В результате дом был практически разгромлен. Размер причиненного ущерба собственник оценил в 100 тысяч долларов.

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