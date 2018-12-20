Квартиросъемщика заперли в сундуке за долги

Жители белорусского города Червень избили и затолкали в сундук мужчину, которому сдавали дом. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) Белоруссии.

Владельцы недвижимости угрожали бывшему арендатору убийством из-за задолженности за коммунальные услуги. Аренда закончилась летом 2018-го, после чего пострадавший и его семья съехали, не оплатив ЖКУ.

«Когда мужчина пришел в указанный дом отдать ключи, отец с сыном стали его избивать, принуждая к выполнению договорных обязательств, — говорится в сообщении СК. — С целью устрашения потерпевшего затолкали в сундук, душили проводом, угрожали убить и вывезти в лес. Они вынудили его написать расписку о наличии перед ними долга в размере 400 рублей (около 12,8 тысячи российских рублей. — прим. «Ленты.ру») с передачей в залог ключей от принадлежащего потерпевшему автомобиля, документов на него, а также паспорта».

Получив от пленника расписку, хозяева дома отпустили его, а он обратился в милицию. По заявлению ведется разбирательство, подозреваемые заключены под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве под угрозой убийства и насильственном принуждении к выполнению договорных обязательств.

Денежные отношения между владельцами жилья и квартиросъемщиками часто становятся причиной серьезных конфликтов. Так, в октябре 2017-го житель Барнаула открыл стрельбу из автомата по арендаторам, просрочившим оплату. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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