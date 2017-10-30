Барнаулец расстрелял из автомата просрочивших с оплатой квартиросъемщиков

В Барнауле сотрудники полиции задержали местного жителя, устроившего стрельбу в квартире. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 30 октября.

По данным ведомства, горожанин 1961 года рождения вечером 29 октября открыл огонь из АК-74 по двум мужчинам и женщине, после чего скрылся.

Двух потерпевших в тяжелом состоянии госпитализировали.

Стрелок был обнаружен сотрудниками патрульно-постовой службы и обезврежен при попытке вооруженного сопротивления. У задержанного изъято более ста патронов, граната Ф-1, тротиловая шашка, три запала, шесть гранат, нож и топор. Дома у него были обнаружены 28 выстрелов для подствольного гранатомета, другие боеприпасы и электрошокер. Все оружие направлено на экспертизу, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, у мужчины три судимости, во время задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.Он ранил двух мужчин в грудную клетку и живот, женщина, в которую он стрелял, получила незначительное ранение, и ее в медучреждение отправлять не стали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

56-летний задержанный оказался бывшим мужем хозяйки квартиры, в которой произошла стрельба, уточняет altapress.ru. Изданию сообщили в полиции, что потерпевшие сняли жилье в аренду и не платили. Тогда женщина пожаловалась бывшему супругу. Тот пришел к квартиросъемщикам потребовать денег, а встреча закончилась стрельбой.