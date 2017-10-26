Комбата части в Чечне задержали после расстрела четверых бойцов

Командир батальона части в Чечне, где старший лейтенант Росгвардии расстрелял четверых сослуживцев, задержан. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает РЕН ТВ.

«Командира (...) вывели в наручниках», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что стрелок не имел отношения к террористам, а к трагедии привел бытовой конфликт с командиром батальона. В частности, военнослужащему не предоставили жилье, его жену выселили из части, а его самого попытались уволить.

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О преступлении стало известно 23 октября. По данным СМИ, перед стрельбой лейтенант выпил, взял из оружейной комнаты пистолет-пулемет и отправился к своему обидчику.

Путь ему преградил командир взвода, который попытался остановить его, но был убит. Затем уроженец Дагестана расстрелял трех рядовых бойцов, сбежавшихся на звуки выстрелов. Стрельба произошла в расположении части, туда была направлена группа спецназа Росгвардии, увидев которых, убийца попытался скрыться, но был застрелен. Военное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.