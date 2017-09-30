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Ликвидация: солдат-срочник расстрелял сослуживцев и был убит

Что заставило военнослужащего открыть огонь по своим

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Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

Военнослужащий расстрелял своих сослуживцев на Амурском полигоне

В пятницу, 29 сентября, военнослужащий на полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж.

В результате инцидента есть погибшие и раненые

По данным министерства обороны, погибли три человека — офицер и двое военнослужащих. Еще двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали всю необходимую помощь.

Стрелок скрылся вместе с оружием

После произошедшего стрелявший скрылся вместе с оружием — автоматом и тремя рожками патронов. Начались его поиски, к ним были привлечены правоохранительные органы. По указанию министра обороны России Сергея Шойгу на место происшествия направилась комиссия во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск.

У военнослужащего могли сдать нервы

Следствие рассматривает все версии случившегося, в том числе нервный срыв стрелка.

По факту инцидента завели уголовное дело

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, по факту расстрела военнослужащих на полигоне в Амурской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Стрелок — Гасан Абдулаханов

Вскоре после инцидента появилась информация о том, кто стрелял. По предварительной информации, это Гасан Абдулаханов, он родом из Дагестана, некоторое время жил в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, Абдулаханову 23 года, он был призван из Нижневартовска и имел воинское звание ефрейтора.

Знакомые положительно характеризуют стрелка

По словам знакомых Абдулаханова, он был спокойным, хорошим, но гордым парнем. По их мнению, у него, вероятно, была очень веская причина совершить такой поступок.

Военнослужащий скрывался от правоохранительных органов более восьми часов

Первая информация об инциденте на полигоне в Амурской области поступила 29 сентября около 17:00 мск. Развязка этой драмы произошла 30 сентября после 01:00 мск. Таким образом, стрелок скрывался от правоохранительных органов на протяжении как минимум восьми часов.

Абдулаханова застрелили при задержании

После 01:00 мск в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что разыскиваемый военнослужащий получил смертельное ранение в ходе перестрелки при задержании. Уточнялось, что срочник был блокирован подразделением антитеррора воинского гарнизона. Он оказал вооруженное сопротивление, возникла прямая угроза жизни военнослужащим — и те применили табельное оружие. На месте происшествия работает комиссия Минобороны России.

«В Белогорске найден военнослужащий, расстрелявший сослуживцев и покинувший место несения службы с оружием. По имеющейся информации, он ликвидирован в шесть утра в районе Автобата (военный городок — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении администрации города Белогорск (Амурская область).

После ликвидации стрелка в Белогорске отменили все ограничения

После инцидента с расстрелом на полигоне жизнь в Белогорске замерла: администрация города ввела ограничительные меры. В частности, был ограничен учебный процесс в школах 30 сентября, а также отменены культурно-массовые и спортивные мероприятия в учреждениях культуры и спорта. Сейчас все ограничения сняты.

«Все мероприятия пройдут в штатном режиме. Включая ярмарку выходного дня», — отметили в городской администрации.

Алексей Стейнерт

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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