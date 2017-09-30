Ликвидация: солдат-срочник расстрелял сослуживцев и был убит

Военнослужащий расстрелял своих сослуживцев на Амурском полигоне

В пятницу, 29 сентября, военнослужащий на полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж.

В результате инцидента есть погибшие и раненые

По данным министерства обороны, погибли три человека — офицер и двое военнослужащих. Еще двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали всю необходимую помощь.

Стрелок скрылся вместе с оружием

После произошедшего стрелявший скрылся вместе с оружием — автоматом и тремя рожками патронов. Начались его поиски, к ним были привлечены правоохранительные органы. По указанию министра обороны России Сергея Шойгу на место происшествия направилась комиссия во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск.

Фото: УПСИ МО РФ

У военнослужащего могли сдать нервы

Следствие рассматривает все версии случившегося, в том числе нервный срыв стрелка.

По факту инцидента завели уголовное дело

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, по факту расстрела военнослужащих на полигоне в Амурской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Стрелок — Гасан Абдулаханов

Вскоре после инцидента появилась информация о том, кто стрелял. По предварительной информации, это Гасан Абдулаханов, он родом из Дагестана, некоторое время жил в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, Абдулаханову 23 года, он был призван из Нижневартовска и имел воинское звание ефрейтора.

Знакомые положительно характеризуют стрелка

По словам знакомых Абдулаханова, он был спокойным, хорошим, но гордым парнем. По их мнению, у него, вероятно, была очень веская причина совершить такой поступок.

Военнослужащий скрывался от правоохранительных органов более восьми часов

Первая информация об инциденте на полигоне в Амурской области поступила 29 сентября около 17:00 мск. Развязка этой драмы произошла 30 сентября после 01:00 мск. Таким образом, стрелок скрывался от правоохранительных органов на протяжении как минимум восьми часов.

Гасан Абдулаханов Фото: Telegram-канал Mash

Абдулаханова застрелили при задержании

После 01:00 мск в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что разыскиваемый военнослужащий получил смертельное ранение в ходе перестрелки при задержании. Уточнялось, что срочник был блокирован подразделением антитеррора воинского гарнизона. Он оказал вооруженное сопротивление, возникла прямая угроза жизни военнослужащим — и те применили табельное оружие. На месте происшествия работает комиссия Минобороны России.

«В Белогорске найден военнослужащий, расстрелявший сослуживцев и покинувший место несения службы с оружием. По имеющейся информации, он ликвидирован в шесть утра в районе Автобата (военный городок — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении администрации города Белогорск (Амурская область).

После ликвидации стрелка в Белогорске отменили все ограничения

После инцидента с расстрелом на полигоне жизнь в Белогорске замерла: администрация города ввела ограничительные меры. В частности, был ограничен учебный процесс в школах 30 сентября, а также отменены культурно-массовые и спортивные мероприятия в учреждениях культуры и спорта. Сейчас все ограничения сняты.

«Все мероприятия пройдут в штатном режиме. Включая ярмарку выходного дня», — отметили в городской администрации.