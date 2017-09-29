Появилась информация о личности расстрелявшего сослуживцев военнослужащего

Подозреваемого в убийстве трех сослуживцев на военном полигоне в Амурской области зовут Гасан Абдулаханов. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает Telegram-паблик Mash.

По информации канала, Абдулаханов родился в Дагестане, затем некоторое время жил в Санкт-Петербурге. Mash связался с людьми, которые знают юношу. «Знакомые Гасана рассказывают, что он очень спокойный, хороший, но гордый парень. По их словам, для такого поступка должна была быть очень веская причина», — говорится в сообщении паблика.

«Интерфакс» уточняет, что Абдулаханову 23 года, он был призван из Нижневартовска и имеет воинское звание ефрейтора.

После расстрела мужчина скрылся, забрав с собой автомат и три рожка патронов. В настоящее время его разыскивают.

Ранее стало известно, что во время проведения стрельб на полигоне один из военных выпустил очередь из автомата по сослуживцам. Погибли офицер и два срочника. Еще два человека госпитализированы.

В Минобороны сообщили, что рассматриваются разные версии случившегося, в том числе нервный срыв у стрелка.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.