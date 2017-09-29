По факту расстрела военнослужащих на амурском полигоне завели дело

Уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») возбуждено по факту расстрела военнослужащих на полигоне в Амурской области. Об этом в пятницу, 29 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«При проведении плановых ночных стрельб военнослужащий открыл стрельбу из автомата в направлении группы ожидающих выход на огневой рубеж. В результате смертельные ранения получили офицер и двое военнослужащих. Еще двое военнослужащих были доставлены в медицинское учреждение», — сказала Петренко.

Стрелявший скрылся с оружием. К поискам привлечены правоохранительные органы. Следствием рассматриваются все версии случившегося, в том числе нервный срыв мужчины.

По указанию министра обороны России Сергея Шойгу на место происшествия направлена комиссия во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск.

7 сентября сообщалось, что военнослужащий погиб на полигоне в Ленинградской области из-за взорвавшегося танкового боеприпаса при проведении плановых стрельб. Еще пять человек получили ранения.