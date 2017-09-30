В школах амурского Белогорска возобновились занятия

В Белогорске Амурской области, где в ходе перестрелки был убит сбежавший с автоматом военнослужащий, отменены ограничительные меры. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«В Белогорске найден военнослужащий, расстрелявший сослуживцев и покинувший место несения службы с оружием. По имеющейся информации, он ликвидирован в шесть утра в районе Автобата», — говорится в сообщении.

Глава Белогорска Станислав Мелюков отменил свое распоряжение об ограничении учебного процесса в школах 30 сентября, а также отмены культурно-массовых и спортивных мероприятий в учреждениях культуры и спорта.

«Все мероприятия пройдут в штатном режиме. Включая ярмарку выходного дня», — сообщает администрация.

В пятницу, 29 сентября, во время проведения стрельб на полигоне один из военных выпустил по сослуживцам очередь из автомата. Погибли офицер и два срочника. Еще два человека госпитализированы. После расстрела мужчина скрылся, забрав с собой автомат и три рожка патронов. Позже военнослужащий получил смертельное ранение в ходе перестрелки при задержании.

Возбуждено уголовное дело. В Минобороны сообщили, что рассматриваются разные версии случившегося, в том числе нервный срыв у стрелка.

Подозреваемого звали Гасан Абдулаханов. Он родился в Дагестане, затем некоторое время жил в Петербурге. Ему было 23 года, он был призван из Нижневартовска и имеет воинское звание ефрейтора.