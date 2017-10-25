Глава Росгвардии раскрыл подоплеку расстрела четверых бойцов в Чечне

Старший лейтенант Росгвардии, расстрелявший в Чечне четверых сослуживцев, не имел отношения к террористам. Об этом в среду, 25 октября, со ссылкой на директора службы Виктора Золотова сообщает «Интерфакс».

«Там нет никакого терроризма, экстремизма», — сказал Золотов, выступая в Совете Федерации.

По его словам, причиной произошедшего стал бытовой конфликт. «Данный товарищ ушел в какой-то степени в социальную плоскость, он просил решить вопрос с жильем, которое ему не было предоставлено. Были проблемы с женой. Когда он был в отпуске, командир батальона просто напросто пытался его уволить в связи с тем, что у них не сложились свои отношения, его жену просто напросто убрал из части, из этого подразделения», — рассказал директор службы.

Когда будущий стрелок вернулся и узнал, что на это место был подселен военнослужащий, это вызвало у него эмоциональный всплеск, а он и так был раздражен, пояснил Золотов. Глава Росгвардии добавил, что это «недоработка командующего округом, заместителей и непосредственно командира батальона».

«Там было чуть ли не боестолкновение, он прятался за бетонным ограждением, было израсходовано чуть ли не 250 патронов», — заявил Золотов. По его словам, выяснение обстоятельств произошедшего находится на особом контроле.

О преступлении стало известно 23 октября. По данным СМИ, перед стрельбой лейтенант выпил, взял из оружейной комнаты пистолет-пулемет и отправился к своему обидчику.

Путь ему преградил командир взвода, который попытался остановить его, но был убит. Затем уроженец Дагестана расстрелял трех рядовых бойцов, сбежавшихся на звуки выстрелов. Стрельба произошла в расположении части, туда была направлена группа спецназа Росгвардии, увидев которых, убийца попытался скрыться, но был застрелен. Военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело.