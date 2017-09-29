Сотрудника МЧС на Камчатке заподозрили в расстреле машины с бывшей девушкой

Следователи Камчатского края проводят проверку по сообщению о том, что сотрудник МЧС из травматического оружия стрелял по машине, где находилась его бывшая девушка. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по краю.

Отмечается, что инцидент произошел 27 сентября на автомобильной трассе в Елизовском районе. Стрельба, как указывается в сообщении, велась из автомобиля Mark 2 по Land Cruiser, где и находилась бывшая возлюбленная сотрудника МЧС.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе следователи дадут юридическую оценку действиям водителя Mark 2», — говорится в сообщении.

В июле по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство» было возбуждено уголовное дело против 39-летнего офицера полиции, расстрелявшего машину с бывшими родственниками на трассе в Ростове-на-Дону.