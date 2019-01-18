За клиентами Airbnb снова подглядывали со скрытых камер

Туристы из Америки, забронировавшие на время отпуска жилье через приложение Airbnb, обнаружили в съемном доме скрытые камеры. Об этом сообщает News.com.au.

Профессор Джеффри Бигхэм отправился с семьей на новогодние каникулы в Сиэтл. В первый же день отдыха Бигхэм обнаружил несколько скрытых записывающих устройств в разных комнатах.

По словам профессора, в объявлении было упоминание о том, что вход в дом оснащен камерами, однако на самом деле они висели не при входе. «Я был удивлен и немедленно отключил их. Не думаю, что мы занимались чем-то странным, пока камеры были включены, но мой двухлетний ребенок ходил перед ними голышом», — посетовал Бигхэм.

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Он добавил, что на его жалобу владелец квартиры ответил грубым сообщением и оставил о постояльцах негативный отзыв на сайте.

В сентябре туристы из Шотландии нашли скрытые камеры в квартире, которую они сняли на время отпуска в Торонто при помощи приложения для аренды жилья Airbnb. Путешественники рассказали, что обнаружили камеру почти сразу. Она была установлена в электронных часах, которые лежали на столе.

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