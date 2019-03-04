Хозяин квартиры Airbnb забил гостя насмерть за отказ платить

Хозяин квартиры насмерть задушил клиента, который не смог заплатить за жилье, размещенное через сервис Airbnb. Об этом сообщает Independent.

42-летний Джейсон Колтон сдал комнату в квартире в Мельбурне путешественнику Рамису Джонузи в октябре 2017 года. Сперва турист снял комнату на три ночи за 30 долларов в сутки, а затем продлил проживание еще на четыре дня и должен был хозяину 210 долларов.

По завершении недели Джонузи не оплатил комнату и попытался объяснить Колтону, что на его счете осталось всего 10 долларов. Однако хозяин квартиры прислонил мужчину к стене и начал душить его, после чего, предположительно, ударил тупым предметом по голове.

Позже Колтон признался полиции, что лишь хотел, чтобы Джонузи потерял сознание, но не собирался его убивать.

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Сейчас подозреваемый находится под следствием в Верховном суде штата Виктория (Австралия). В ближайшее время он может быть приговорен к пожизненному заключению, если его осудят за убийство, или к 20 годам тюрьмы, если присяжные признают, что убийство было непреднамеренным.

Представители Airbnb удалили объявление Джейсона Колтона с сайта. «Мы не потерпим такого отвратительного поступка и будем сотрудничать с правоохранительными органами в ходе расследования», — заявили в компании.

В августе 2018 года британская туристка Лаура Денмар рассказала, что уборщица хостела побила ее металлической палкой после отказа доплачивать за проживание. 26-летняя актриса и певица отдыхала со своим партнером в хостеле в Хорватии. В последний день их пребывания уборщица и владелец хостела ворвались в их комнату и начали избивать пару.

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