Уборщица побила британскую туристку металлическим столбом за отказ платить

Британская туристка заявила о том, что уборщица хостела побила ее металлической палкой после отказа доплачивать за проживание. Об этом сообщает издание News.com.au.

26-летняя актриса и певица Лаура Денмар из Кембриджа отправилась со своим парнем Джереми Лафондом на отдых в хорватский город Сплит. Когда они приехали в забронированный ими ранее хостел, он не оправдал их ожиданий, однако паре было больше негде ночевать, и они решили остаться в нем. «В хостеле было 30 кроватей и только одна ванная комната, но мы уже заплатили за это жилье, и нам было некуда идти, поэтому мы решили остаться», — поделилась Денмар.

По словам девушки, в последний день их пребывания в комнату рано утром вошла уборщица и потребовала, чтобы они заплатили больше денег за жилье или «немедленно убирались». «Я сказала ей, что это необоснованно, и просто отказалась платить, но уборщица пригрозила вызвать полицию, — объяснила пострадавшая девушка. — Я знала, что ее действия незаконны, поэтому сказала ей вызывать полицейских», — продолжила Денмар. Вместо этого уборщица позвала неизвестного мужчину, которого Денмар с парнем приняли за владельца хостела, и закрыла дверь на замок.

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Далее, по рассказам девушки, Джереми толкнули в стену, а ее саму уборщица начала бить металлической палкой. В результате нападения Денмар госпитализировали с переломом руки, синяками на теле и раной на голове, на которую нужно было накладывать швы.

На данный момент полиция Сплита выясняет обстоятельства инцидента. «Я просто хочу, чтобы люди узнали, что с нами случилось, и были осторожны», — заключила Денмар.

В августе туристка из Великобритании несколько раз ударила индонезийского иммиграционного офицера по лицу после того, как он выписал ей штраф. Инцидент произошел в международном аэропорту Нгурах-рай на Бали. 42-летняя британка собиралась вылететь в Сингапур, но на паспортном контроле офицеры обнаружили, что ее виза истекла еще 18 февраля. Штраф за просроченную визу составил четыре тысячи долларов. Это вызвало у женщины гнев, и она набросилась на офицера.

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