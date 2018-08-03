Британка избила пограничника на Бали из-за просроченной визы

Туристка из Великобритании несколько раз ударила индонезийского иммиграционного офицера по лицу после того, как он выписал ей штраф. Конфликт попал на видео, которое публикует австралийское издание News.co.au.
Инцидент произошел в международном аэропорту Нгурах-рай на Бали. 42-летняя британка собиралась вылететь в Сингапур, но на паспортном контроле офицеры обнаружили, что ее виза истекла еще 18 февраля.
По законам Индонезии, туристка должна была заплатить штраф в 25 долларов за каждый день нелегального пребывания в стране. Виза британки оказалась просроченной на 160 дней, за что туристке нужно было заплатить 4 тысячи долларов США. Это вызвало у женщины гнев, и она набросилась на офицера.
Туристка пыталась вырвать свой паспорт из рук пограничника, нанесла ему несколько пощечин, громко кричала и нецензурно бранилась. Об инциденте сообщили в полицию, после чего женщина была арестована. Она пропустила свой рейс и не сможет покинуть Индонезию, пока не уплатит штраф.
Ранее туристка из Австралии, отдыхавшая на Бали, прославилась в сети тем, что выпила залпом бутылку пива, держа при этом в другой руке грудного плачущего ребенка. На ролике, опубликованном в интернете, видно, как женщина стоит на веранде бара Single Fin с видом на популярный в Индонезии пляж и, неуклюже пытаясь укачивать малыша, за раз выпивает 620 миллилитров пива.