Непутевая мать залпом выпила бутылку пива, укачала ребенка и прославилась

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Туристка из Австралии, отдыхавшая на Бали, прославилась в сети тем, что выпила залпом бутылку пива и при этом держала в другой руке грудного плачущего ребенка. Об этом сообщает Daily Mai.

На ролике, опубликованном в интернете и ставшем вирусным, видно, как женщина стоит на веранде бара Single Fin с видом на популярный в Индонезии пляж, смотрит в сторону моря и, неуклюже пытаясь укачивать малыша, за раз выпивает 620 миллилитров пива.

Некоторые пользователи возмутились увиденным кадрам. «Когда уже компания Jetstar перестанет пускать на Бали долбанутых», — возмущались одни. Остальные похвалили женщину за ее усилия. «Ну, по крайней мере, она хотя бы знает, где ее дитя», — шутили другие.

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