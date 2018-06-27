Пассажирка самолета взбесилась, люто выматерилась и прославилась в сети

Пассажирка самолета авиакомпании Spirit Airlines, который следовал из Хьстона в Миннеаполис, устроила дебош на борту. Она вспылила, когда командир воздушного судна принял решение сесть в Рочестере из-за больной диабетом женщины, сообщает KAAL. Очевидцы сняли скандалистку на видео, которое быстро набрало вирусную популярность на YouTube и в соцсетях.

На кадрах видно, как 38-летняя женщина неистово кричит на членов экипажа, бегает по салону и бранится матом. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие в аэропорт, задержали дебоширку.

Позже она рассказала полиции Рочестера, что является ветераном боевых действий и страдает от посттравматического расстройства.

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