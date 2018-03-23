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Любовь Успенская раскрыла подробности дебоша в самолете

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Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская рассказала свою версию произошедшего на борту самолета, с которого ее сняли за дебош. Ее слова передает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 23 марта.

«Стюардесса перегородила дорогу, сказала, что собачку надо положить в сумочку. У нас была сумочка на руках, только надо было ее открыть, а она не давала», — пожаловалась она.

Артистка подчеркнула, что бортпроводница пожаловалась на нее пилоту, заявив, что ее оскорбили и толкнули.

«В итоге я попросила другую стюардессу, так как та себя вела очень нетактично и невежливо для бизнес-класса, для артиста, чтобы эта стюардесса не обслуживала нас. А она тоже пошла к командиру корабля и сказала, что ее оскорбляли, толкнули, и через пару минут она выходит и говорит, что командир отказывается, чтобы мы летели в самолете», — добавила Успенская.

По словам певицы, она покинула самолет, когда приехала полиция.

Ранее в пятницу сообщалось, что Успенская затеяла перепалку с экипажем, так как стюардесса не разрешила ей взять с собой собаку. Исполнительницу сняли с рейса Москва — Омск, но ей все же удалось покинуть столицу на другом самолете.

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Предыстория: Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
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