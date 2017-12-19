Пьяный ирландский пианист устроил дебош в самолете

Ирландский пианист, летевший в Манчестер из Белфаста, напился и устроил дебош на борту самолета, сообщает Daily Mail.

23-летний Ли МакВикер (Lee McVicker) совершал перелет в Манчестер, где должен был подрабатывать на свадьбе игрой на пианино. На борту мужчина напился пива, начал курить и нецензурно ругаться, а также оскорблять полицейских. Он был задержан, когда уже не мог держаться на ногах. Идентифицировать его удалось только по паспорту, так как его речь была несвязной.

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МакВикер провел ночь за решеткой, затем был оштрафован на 200 фунтов стерлингов (более 15,5 тысячи рублей) за пьяный дебош.

В декабре американка, летевшая рейсом из Портленда в Сакраменто, покурила в одном из туалетов самолета и устроила дебош на борту. Пассажиры сдерживали женщину до конца полета, но после приземления она была задержана и оштрафована на 75 тысяч долларов (более 4,4 миллиона рублей).

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