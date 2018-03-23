Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош

Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва — Омск из-за устроенного ею скандала на борту самолета. Она затеяла перепалку с экипажем, так как стюардесса не разрешила ей взять с собой собаку, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Бортпроводники указали артистке, что животное должно находиться в переноске. Успенская проигнорировала это требование и оттолкнула стюардессу. Экипажу пришлось вызвать полицейских, которые не позволили исполнительнице улететь.

Как отмечает издание, позже Успенская все же покинула Москву другим рейсом.

Ранее в марте сообщалось, что собака, которая летела вместе с хозяином рейсом United Airlines из Хьюстона в Нью-Йорк, умерла на багажной полке. Поместить ее туда потребовала бортпроводница. Пассажиры рассказали, что слышали лай собаки во время полета и не знали о ее смерти, пока самолет не приземлился в аэропорту.

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