Женщины подрались в бизнес-классе, задержали вылет в Москву и попали на видео

Две пассажирки бизнес-класса подрались в салоне самолета, который вылетал из Мексики в Москву. Об этом сообщает Пятый канал.

Телеканал пишет, что подруги, сидевшие на соседних креслах, поскандалили по непонятной причине и подрались. Их сняли с рейса в присутствии сотрудников полиции.

РЕН ТВ уточняет, что зачинщицей драки стала некая Анастасия Т., которая вела себя агрессивно. Сообщается, что высадили только ее, а ее подруга сама покинула воздушное судно, отказавшись лететь без спутницы. Вылет был задержан на четыре часа.

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