Появились подробности женской драки в бизнес-классе российского лайнера

Очевидцы рассказали РЕН ТВ подробности драки, произошедшей на борту российского лайнера, который вылетал из мексиканского Канкуна в Москву. По словам одной из пассажирок, две подруги, у которых были места в бизнес-классе, начали конфликтовать с персоналом в аэропорту, а затем уже в салоне что-то не поделили с другой женщиной, летевшей с ребенком и мужем.

«Приехала полиция и высадила и тех, и тех. Там была одна блондинка, а другая брюнетка. Подралась, говорят, брюнетка», — сказала собеседница телеканала.

Подравшаяся девушка, по словам другого очевидца, нецензурно ругалась, поскольку не имела посадочного талона и хотела, чтобы ей поверили на слово. «Ее запустили в самом конце. Она зашла в самолет, начала ругаться с русскими, и кто-то с ней задрался», — добавил мужчина.

По данным РЕН ТВ, зачинщицей драки стала некая Анастасия Т., ее гражданство неизвестно. Сообщалось, что высадили только ее, а ее подруга сама покинула воздушное судно, отказавшись лететь без спутницы. Вылет был задержан на четыре часа, лайнер уже прибыл в Москву.

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