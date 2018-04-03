Китаянка оправдала дебош сына хрупкостью лифта

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В Китае подросток вывел из строя лифт, однако его мать отказалась возместить ущерб, отметив, что механизм был некачественным. Об этом сообщило издание Global Times и опубликовало видеозапись инцидента с камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как подросток упирается в двери лифта ногами и выбивает их. Выяснилось, что они с другом хотели подняться к потолку кабины, упираясь в стены руками и ногами. «Между дверьми лифта и стенами шахты всего три сантиметра. Большая удача, что они не пострадали», — отметил глава регионального отделения сервисной поддержки лифтов Чжоу Чуньцзэ. Он добавил, что механизм прошел ежегодную проверку и исправно работал.

Однако, когда мать подростка попросили возместить стоимость ущерба, женщина отказалась это делать, ссылаясь на то, что лифт был хрупким и некачественным. «Мой ребенок даже не пнул дверь сильно! Вы должны его благодарить за это, иначе кто знает, что могло бы случиться с другими людьми!» — возмутилась она.

В конце февраля сообщалось о китайском мальчике, который застрял в лифте из-за того, что помочился на панель управления. Его выходка привела к короткому замыканию.

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