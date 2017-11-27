Журналист целый час катался в вышедшем из-под контроля лифте

Журналист канала ITV Пол Брэнд (Paul Brand) поделился в своем Twitter-аккаунте видео с начальником, который почти час катался на лифте из-за его поломки. Он даже провел небольшую трансляцию с места событий.

«Редактор нашей программы Майк Ригби в данный момент ездит в лифте вниз и вверх уже полчаса, и пока нет никаких надежд на спасение», — написал журналист. Чуть позже он добавил, что лифтеру уже позвонили.

На кадрах видно, что запертый Ригби с кем-то озабоченно говорит по телефону. Когда лифт останавливается внизу, мужчина с надеждой смотрит на двери. Но когда они снова не открываются, взмахивает в отчаянии руками, а затем уезжает наверх.

Вскоре редактора все же освободили из стеклянной тюрьмы. Однако он, как написал Брэнд, «отказался общаться с прессой и попросил уважать его частную жизнь». Журналиста выпустили как раз вовремя для того, чтобы он успел поработать над своей программой.

За спасением Ригби внимательно следили подписчики Брэнда, многих из них происходящее очень рассмешило. Один из коллег редактора, Том Кэлверли (Tom Calverley), заметил, что редактор уже второй раз застревает в лифте за «его относительно недолгую карьеру» и посоветовал никогда не ездить с ним вместе.