Китайский мальчик остановил лифт струей мочи

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В китайском городе Чунцин мальчик вызвал замыкание в лифте и застрял. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Когда двери лифта закрылись, мальчик встал возле стены и начал мочиться. Он направил струю на панель управления и тщательно облил ее сверху донизу. Инцидент снимала камера видеонаблюдения, установленная в лифте.

Моча попала в панель управления и вызвала короткое замыкание. В результате кнопки на панели замигали красным цветом, а двери несколько раз дернулись, но так и не открылись. Затем в лифте погасло освещение.

Мальчик попытался нажать на кнопки «Вызов диспетчера» и «Открывание дверей», но они не сработали. Ему пришлось дожидаться спасения в темноте.

Daily Mail отмечает, что в этот раз ребенок не пострадал, однако аналогичный инцидент на юге Китая, произошедший в августе 2017 года, закончился падением малолетнего хулигана в шахту лифта.

20 февраля сообщалось, что в Пекине появились платные лифты. При оплате используется та же технология, что и в общественном транспорте. Стоимость проезда составляет 0,2 юаня (1,8 рубля).

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