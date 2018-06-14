Туристка напилась и умерла в первый день отпуска

Туристка из Великобритании напилась в первый день отдыха на Канарских островах и скончалась от алкогольного отравления. Об этом сообщает LAD Bible.

37-летняя Паула Бишоп отдыхала с супругом Стюартом на острове Фуэртевентура. Женщина выпила слишком много вина и пива в пабе, и позже ее нашли мертвой в номере отеля.

«Я сразу же побежал на ресепшен и поднял ночную охрану, а затем позвал медиков. Я пытался трясти ее и разговаривать с ней, но никаких признаков жизни Паула не подавала», — поделился муж погибшей.

Стюарт Бишоп рассказал, что они любили веселиться и изучали барную индустрию, но в этот вечер Паула не была сильно пьяна. По его словам, она выпила только пару бокалов пива, два маленьких бокала вина и четыре кружки ирландского кофе. Однако медицинская экспертиза подтвердила, что содержание алкоголя в крови женщины в восемь раз превышало норму.

В мае сообщалось, что пьяный англичанин хотел справить нужду в канале Амстердама, но не удержал равновесия, упал в воду и захлебнулся. По словам очевидцев, один из прохожих попытался помочь мужчине, но не смог вытащить его на берег. На место происшествия прибыла аварийная служба, пожарные и две машины скорой помощи. Команда дайверов выловила мужчину из воды, медикам удалось ненадолго его реанимировать, однако он все же скончался.

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