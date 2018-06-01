Блогер Сергей Доля раскрыл подробности крушения российского самолета

LAVA / YouTube

Фотограф и тревел-блогер Сергей Доля поделился подробностями авиакатастрофы, произошедшей 9 мая 2012 года в Индонезии. Запись опубликована на YouTube-канале LAVA в пятницу, 1 июня.

В видеоинтервью мужчина рассказал о крушении самолета Sukhoi Superjet 100, на борт которого он не поднялся в день авиакатастрофы. По его словам, причиной столкновения лайнера с горой Салак признали человеческий фактор: диспетчер не предупредил экипаж о том, что впереди помеха, а командир корабля шесть раз отключал сигнализацию об опасном сближении с горой.

Пилоты Sukhoi Superjet 100 со стюардессами индонезийских авиалиний Фото: Сергей Доля 1 /4

«Каждый вечер у нас был торжественный ужин с заказчиками, где пилотам обязательно нужно было присутствовать. Понятное дело, что высыпаться им удавалось не всегда», — рассказал Доля.

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Доля сопровождал международный рекламный тур Sukhoi Superjet 100 в качестве фотографа, однако к моменту демонстрационного полета у него уже был весь необходимый материал, и он решил не лететь в очередной раз.

Все 45 человек (37 пассажиров и 8 членов экипажа), находившихся на борту Sukhoi Superjet 100, погибли.

Полное видео на YouTube было посвящено выжившим в катастрофах и также включает в себя интервью с режиссером Антоном Калюжным, который чуть не погиб, занимаясь бейсджампингом.

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