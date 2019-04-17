Квартиру Януковича в Киеве снял неизвестный по сниженной ставке

Квартира бывшего президента Украины Виктора Януковича, расположенная на Оболонской набережной в Киеве, сдана в аренду физическому лицу по ставке на 20 процентов ниже рыночной. Об этом заявил представитель Национального агентства страны по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) Виталий Резник, сообщает агентство UNN.

Резник рассказал, что жилье было передано в распоряжение АРМА с незавершенным ремонтом. По его словам, в квартире до сих пор никто никогда не жил. В помещении буквально «некуда было лампочек вкрутить», отметил чиновник. Кроме того, он сообщил, что сотрудники правоохранительных органов, опечатавшие жилище, забыли выключить установленный в нем газовый котел. Он работал на протяжении четырех лет.

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О том, что арестованную киевскую квартиру бывшего главы Украины планируется сдать в аренду, стало известно в феврале текущего года. Тогда сообщалось, что в период президентства Януковича элитные апартаменты занимала Любовь Полежай — гражданская супруга политика.

Виктор Янукович бежал в Россию 22 февраля 2014 года, когда политический кризис на Украине, получивший название Евромайдан, достиг апогея. Впоследствии на родине политика обвинили в государственной измене и заочно осудили, приговорив к 13 годам лишения свободы.

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