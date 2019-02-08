Путин поручил охранять Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович пользуется в России государственной охраной. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, охрана бывшему украинскому лидеру была предоставлена по указу президента России Владимира Путина. Песков отметил, что соответствующий указ был подписан, когда Янукович въехал на территорию России, пребывая еще в статусе президента Украины.

При этом пресс-секретарь затруднился уточнить, какая именно структура охраняет экс-главу Украины.

Ранее в феврале Янукович, выступая на пресс-конференции в Москве, заявил, что в последнее время ему поступает информация о готовящемся на него покушении. Он добавил, что подобные угрозы звучат и в адрес других украинских политиков.

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В конце января бывший заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-майор Виктор Ягун рассказал, что украинский спецназ может выкрасть Януковича из России. По его словам, проведение спецоперации — единственная возможность вернуть бывшего президента на Украину.

До этого, 24 января, Оболонский суд Киева признал экс-президента Украины виновным по делу о госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении бывшего украинского лидера рассматривалось заочно, так как он находится на территории России, куда бежал в 2014 году.

В июле 2018 года первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что незадолго до государственного переворота в стране ему позвонил неизвестный, который рассказал о готовящемся на Януковича покушении. В июне прошлого года экс-начальник штаба охраны Януковича Владимир Павленко заявил, что в 2014 году украинские националисты планировали сжечь бывшего президента страны живьем.

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