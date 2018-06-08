Раскрыт план украинских националистов сжечь Януковича заживо

Украинские националисты в 2014 году планировали сжечь бывшего президента страны Виктора Януковича живьем. Об этом в Оболонском районном суде Киева рассказал экс-начальник штаба охраны Януковича Владимир Павленко, передает «Укринформ».

По его словам, националисты готовили покушение на Януковича в феврале 2014 года. 21 февраля Янукович подписал соглашение с оппозицией при участии иностранных посредников, после чего отправился в свою резиденцию в Межигорье, откуда намеревался проследовать в Харьков.

В тот же день приближенным президента поступила информация, что оппозиция вынашивает планы захвата резиденции при помощи 10 тысяч протестующих и военной техники. «У нас была информация об измене в министерстве обороны. (...) Янукович понял, что будут жертвы. И решил ехать в Харьков, чтобы их избежать», — сообщил Павленко.

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После прибытия бывшего президента в Харьков 22 февраля его окружению доложили о готовящемся покушении. В город якобы приехали националисты, представляющие партию «Свобода». Некоторым из них удалось проникнуть в Дворец спорта (22 февраля в этом здании состоялся съезд депутатов юго-восточных регионов Украины и Крыма, на который Янукович так и не явился — прим. «Ленты.ру»). По словам Павленко, националисты хотели застрелить Януковича, а если бы им это не удалось — «забросать коктейлями Молотова кортеж и заживо сжечь». В связи с этим выступление главы государства на съезде было отменено.

Павленко не смог назвать имя человека, сообщившего о готовящемся покушении, но указал, что им был сотрудник Службы безопасности Украины.

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После насильственной смены власти в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — он покинул страну. На Украине в отношении бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

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