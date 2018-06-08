В Киеве рассказали о завозе «англоязычных боевиков» в Крым

В феврале 2014 года в Крым были привезены «англоязычные боевики», которые угрожали безопасности бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом в пятницу, 8 июня, в Оболонском районном суде Киева рассказал экс-начальник штаба его охраны Владимир Павленко, передает агентство «Украинские новости».

По его словам, российские военные 23 февраля 2014 года встретили Януковича (который днем ранее был фактически отстранен от власти) в Крыму. Военнослужащие, по его словам, обеспечивали его охрану и сопровождение.

Материалы по теме Получили по достоинству Дерзкие триумфаторы и падшие герои Майдана

Павленко заявил, что на полуострове Януковичу и его окружению грозила опасность, поскольку Арсен Аваков (на тот момент депутат Верховной Рады Украины, ныне — глава МВД страны) и Валентин Наливайченко (в феврале 2014 года возглавлял Службу безопасности Украины) прибыли в Крым с группой «англоязычных боевиков».

Именно в связи с этим Янукович и четыре его охранника, в числе которых оказался и их начальник, были вывезены в Россию. По утверждению Павленко, 24 февраля экс-президента отправили морским транспортом из Севастополя в Ростов-на-Дону.

Павленко также рассказал, что члены украинской националистической партии «Свобода» 22 февраля 2014 года готовили покушение на Януковича. По словам бывшего охранника экс-президента, националисты хотели его застрелить, а если бы им это не удалось — «забросать коктейлями Молотова кортеж и заживо сжечь».

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После насильственной смены власти в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — он покинул страну. На Украине в отношении бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!