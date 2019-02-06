Янукович рассказал о готовящемся покушении на него

Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал, что ему начала поступать информация о возможном покушении на него. Такое заявление он сделал в среду, 6 февраля, передает РИА Новости.

Как отметил бывший украинский лидер в ходе пресс-конференции в Москве, он начал получать подобные сообщения «в последнее время». «Вы знаете, информация была и по одному из кандидатов Запорожской области, за ним гонялись радикалы», — рассказал Янукович.

Он также сообщил, что в настоящее время угрозы звучат и в адрес лидера общественного движения «Украинский выбор» и главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, в отношении которого 5 февраля было возбуждено уголовное дело о госизмене. Янукович отметил, что, занимая пост главы государства, сам бывал не согласен с Медведчуком, однако «не давал никому задание ему рот заткнуть или что-то с ним сделать». Он подчеркнул, что подобное преследование политиков, в том числе со стороны нынешних властей Украины, — «это страшно и не допустимо».

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