Янукович объяснил свое свержение фразой «кинули как лоха»

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что представители стран ЕС обманули его после того, как он в феврале 2014 года подписал засвидетельствованное европейскими дипломатами соглашение с оппозицией. Он рассказал об этом на пресс-конференции в Москве, передает «Радио Свобода».

«Меня кинули как лоха», — признался политик.

На этой же пресс-конференции Янукович сообщил, что ему в последнее время поступает информация о подготовке покушения на него. Кроме того, он рассказал об угрозах в адрес лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, в отношении которого расследуется дело о государственной измене и сепаратизме.

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21 февраля 2014-го Виктор Янукович, будучи президентом Украины, на фоне кровопролитных столкновений в Киеве подписал соглашение с оппозицией, которое было призвано положить конец политическому кризису в стране. Другими подписантами стали лидеры оппозиции. Со стороны ЕС документ засвидетельствовали Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, тогдашние министры иностранных дел Германии и Польши соответственно, а также французский дипломат Эрик Фурнье. Представители Москвы соглашение не подписывали.

Несмотря на то что документом предусматривались многие уступки со стороны правительства Януковича, ему не удалось удержаться у власти. Еще в день подписания соглашения демонстранты, пользуясь отводом силовиков из центра Киева, захватили государственные учреждения. На Януковича была объявлена охота, но 22 февраля он при помощи российских спецслужб бежал в Россию.

Впоследствии на Украине политика обвинили в государственной измене и заочно осудили, приговорив к 13 годам лишения свободы.

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