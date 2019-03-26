Янукович получил шанс выбрать президента Украины

В Государственный реестр избирателей Украины внесены данные о бывшем президенте страны Викторе Януковиче. Данные об этом доступны на сайте организации.

Избиратель Виктор Федорович Янукович 1950 года рождения прикреплен к избирательному участку №800488 в Киеве на проспекте Героев Сталинграда, 10. Бывший премьер-министр Николай Азаров, который возглавлял правительство в период президентства Януковича, также присутствует в реестре избирателей. Однако адрес Азарова системе не известен, поэтому он не прикреплен к избирательному участку и не сможет принять участие в голосовании на выборах президента.

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Ранее также сообщалось, что в Государственный реестр избирателей попали убитый в 2018 году глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко и погибший в 2017 году командир донецкого батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви.

Янукович потерял пост президента Украины в результате массовых акций протеста, которые происходили в Киеве и других городах страны с ноября 2013-го по февраль 2014 года. 24 января Оболонский суд Киева признал бывшего главу государства виновным по делу о госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Уголовное дело рассматривалось заочно.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. За пост главы государства поборются 39 кандидатов. Тройку лидеров возглавляет Владимир Зеленский. По данным последних соцопросов, действующий президент Петр Порошенко, хотя и имеет шансы на выход во второй тур выборов, но проигрывает там всем ближайшим конкурентам — Зеленскому и бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко.

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