Убитого главу ДНР включили в реестр избирателей на Украине

В государственном реестре избирателей Украины оказался глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, убитый в 2018 году. На это обратило внимание издание «Страна.ua».

Согласно данным реестра, его избирательный участок расположен на улице Колодина в Донецке.

Помимо него, в реестре обнаружился убитый в 2017 году командир донецкого батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви. Он включен в список избирателей в городе Иловайск, уроженцем которого он был.

Как уточняет издание, свидетельства о рождении или смерти людей, проживающих на территориях самопровозглашенных республик Юго-Востока Украины, начали учитываться только после принятия закона о реинтеграции Донбасса. Его подписал президент страны Петр Порошенко 20 февраля 2018 года. Однако для регистрации рождения или смерти гражданина Украины жителям Донбасса необходимо прийти в госучреждение на подконтрольных Киеву территориях.

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30 марта 2018 года комбата Толстых вызвали в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области. В суде объяснили, что в отношении него расследуется дело о терроризме, и оно не может быть закрыто, поскольку документальных свидетельств смерти обвиняемого у властей нет.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» 31 августа 2018 года. Взрывное устройство было заложено заранее. Власти республики вскоре после его гибели сообщили, что подозреваемые в организации покушения задержаны, одним из них оказался агент Службы безопасности Украины (СБУ).

Комбат Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали», которым он командовал, недалеко от Донецка. Следствие считает, что в кабинете была заложена бомба. 9 февраля 2018 года Захарченко заявлял, что к смерти Гиви причастны те же люди, что организовали покушение на командира батальона «Спарта» Арсения Павлова (Моторола), убитого в октябре 2016 года. Ранее министерство госбезопасности ДНР назвало заказчиком этих убийств главу департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Алексея Петрова.

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