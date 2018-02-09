Убийцы Гиви и Моторолы оказались одними и теми же людьми

Убийцы Михаила Толстых (Гиви), командира батальона ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), причастны также к гибели комбата Арсения Павлова (Моторола). Об этом заявил журналистам глава ДНР Александр Захарченко, передает «Интерфакс».

«Установлены все лица, кто к этому причастен, некоторые задержаны. Думаю, дело [о гибели Михаила Толстых] закончим в этом году», — сказал он.

Материалы по теме Законченное убийство В Донецке подорвали комбата Моторолу Попал под огонь Кто и как убил комбата «Сомали» Михаила Толстых

В апреле 2017 года министерство госбезопасности ДНР назвало главу департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Алексея Петрова заказчиком убийств Гиви и Моторолы. Отмечалось, что в этом ведомстве есть диверсионные отряды, созданные при финансовой поддержке из США.

Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали», которым он командовал, недалеко от Донецка. Изначально сообщалось, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель», однако затем следствие начало рассматривать версию, что в кабинете сработала заранее заложенная бомба.

Павлов, командовавший батальоном «Спарта», погиб 16 октября 2016 года. В лифте его дома в Донецке сработало самодельное взрывное устройство.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!