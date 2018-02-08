На Украине раскрыли детали убийства комбата ДНР Гиви

Главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов рассказал в своем Facebook, как готовилось убийство Михаила Толстых (позывной Гиви), командира батальона ополчения «Сомали» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Сейчас можно сказать, что Гиви был в свое время определен как номер один в списке животных, предназначенных к утилизации», — подчеркивает Бутусов.

Он рассказал, что никто так и не увидел отстрелянный тубус огнемета, выстрелом из которого, согласно первоначальной версии следствия, был убит комбат. Вероятнее всего, в офисе Гиви была заранее заложена взрывчатка. «Это могла быть и мина. Кем-то установленная — тем, кого провели к Гиви, кто сумел установить мину и уйти перед взрывом и активировать бомбу в нужный момент», — считает журналист.

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По словам Бутусова, операция готовилась два года, поскольку комбат предпринимал серьезные меры личной безопасности, и добраться до него было нелегко. «Когда-нибудь об этих событиях будут написаны книги и сняты фильмы (...). И об этом узнают как об одной из самых блестящих операций, проведенных патриотами Украины. Страницей истории, которой все мы будем гордиться», — пишет он.

Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» недалеко от Донецка. Изначально сообщалось, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель», однако затем следствие начало рассматривать версию, что в кабинете сработало заранее заложенное взрывное устройство.

Спустя почти месяц Леонид Пасечник, занимавший тогда пост министра госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил, что убийство Толстых было спланировано в отделе контрразведки Службы безопасности Украины, непосредственными исполнителями стали бойцы 8-го полка спецназа ВСУ.

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