Прилепин рассказал об убивших Моторолу и Гиви диверсантах

Писатель и политрук одного из батальонов ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), советник главы ДНР Захар Прилепин заявил, что знает поименно тех, кто убил лидеров ополчения Арсения Павлова (позывной Моторола) и Михаила Толстых (позывной Гиви). Об этом во вторник, 10 октября, он сказал в комментарии РИА Новости.

«Несмотря на всякую трепотню с украинской стороны, я прекрасно знаю — даже поименно! — кто убил Моторолу, кто убил Гиви. Это сделала та сторона, Киев. В убийствах участвовали диверсанты, находившиеся непосредственно в Донецке. В одном случае была женщина», — заявил Прилепин.

Он добавил, что считает своей задачей поставить Мотороле памятник в городе Славянске.

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В апреле в министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР сообщили, что заказчиком убийств лидеров ополчения является глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Алексей Петров. Согласно сведениям спецслужб ДНР, в этом департаменте имеются отряды, созданные при финансовой поддержке из США и ведущие деятельность против Донбасса.

Командир батальона ополчения «Сомали» Михаил Толстых (Гиви) был убит 8 февраля в своем кабинете на базе этого формирования рядом с Донецком. Сообщалось, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель», позднее следствие выдвинуло версию о закладке взрывного устройства.

Командир батальона «Спарта» Арсений Павлов (Моторола) погиб в октябре 2016-го: в лифте дома в Донецке, где он жил, сработало взрывное устройство.