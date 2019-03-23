В Крыму ответили на предложение проголосовать на украинских выборах

Крымчанам неинтересны выборы на Украине, так как они являются гражданами России и не отождествляют себя с другим государством. Об этом сообщил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление украинской прокуратуры о том, что жители Крыма смогут проголосовать на президентских выборах, которые пройдут 31 марта. По словам Иоффе, киевские власти продолжают считать крымчан гражданами Украины, так как искусственно усложнили процедуру выхода из гражданства.

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«К тому же крымчане не могут свободно поехать на Украину для подачи соответствующего заявления, так как это всегда связанно с определенной опасностью», — сказал глава Общественной палаты. Он добавил, что жители полуострова добровольно получили российские паспорта и ощущают себя гражданами России. При этом, отметил Иоффе, граждане Украины, находящиеся сейчас по разным причинам в Крыму, могут беспрепятственно ехать на выборы главы государства.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. В бюллетенях будут указаны 39 кандидатов.

Крым вошел в состав России весной 2014 года в результате референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, а также страны Запада отказались считать процедуру законной. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

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