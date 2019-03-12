Глава МВД Украины обвинил Порошенко в подкупе избирателей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о попытках подкупа избирателей предвыборным штабом действующего президента Петра Порошенко с помощью средств бюджетных программ. Такое заявление он сделал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, запись эфира доступна на YouTube.

«Один из штабов провластной (имеется в виду команда Порошенко — прим. «Ленты.ру») команды нанимает агитаторов, те выбирают 100 человек, как правило, самых бедных, идут к ним в квартиры и спрашивают, готовы ли они поддержать кандидата, и если да, то предлагают помощь. Этих людей записывают, идут в райсовет или собес со списком и говорят руководителю райсовета, мэру выделить этим людям по тысяче гривен. Используя средства программ, заложенных в бюджете», — рассказал Аваков.

По словам министра, обращения в полицию об использовании подобной схемы подкупа избирателей поступают из нескольких регионов страны, включая Одесскую и Харьковскую области, но больше всего их приходит из Киева и Киевской области.

Аваков уточнил, что следственное управление Нацполиции направляет повестки двум тысячам человек, которые оказались внутри схемы в качестве покупателя, покупаемого или посредника.

«А из бюджета оплачивать покупку голосов — это невероятная мерзость», — подытожил он.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. За пост главы государства поборются 39 кандидатов. Пока тройку лидеров возглавляет Владимир Зеленский. По данным последних соцопросов, действующий президент Петр Порошенко хоть и имеет шансы на выход во второй тур выборов, но проигрывает там всем ближайшим конкурентам.

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