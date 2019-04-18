В России упали цены на посуточную аренду

Стоимость посуточной аренды жилья за год снизилась в большинстве наиболее популярных туристических городов России. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимость» (материалы есть в редакции «Ленты.ру»).

Особенно заметным падение цен оказалось в Калининграде — здесь квартиры, сдаваемые посуточно, за год подешевели на 72,2 процента. Значительная отрицательная динамика зафиксирована также в Казани и Минеральных Водах — на 29,5 и 23,6 процента соответственно. Краткосрочная аренда жилья в Москве подешевела на 12,6 процента.

Существенный рост цен на посуточную аренду зафиксирован лишь в Териберке — на 61,3 процента за год. Квартиры в Севастополе, Пятигорске и Элисте выросли в цене на 1,2-2,7 процента, в Ярославле показатель остался на уровне 2018 года.

В остальных туристических центрах квартиры, сдаваемые посуточно, подешевели в пределах от 2,2 до 7,7 процента.

«Даже в путешествиях по стране россияне стараются экономить, основной спрос на рынке краткосрочной аренды — в экономсегменте. Рост количества доступных предложений способствовал усилению конкуренции: арендодатели вынуждены были снизить цены, и ожидать их системного роста не стоит», — прокомментировал данные исследования управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

В 2018 году, как отмечали эксперты арендного рынка, посуточная аренда жилья во многих городах России значительно подорожала из-за проведения в стране Чемпионата мира по футболу. Ценники выросли даже в городах, далеких от мест проведения матчей. В городах же, которые принимали мундиаль, цены были подняты владельцами квартир настолько, что несколько суток аренды позволяли заработать на покупку нового жилья.

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