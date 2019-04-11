Названы российские курорты с самым дешевым жильем на майские праздники

Стоимость аренды жилья на период с 1 по 9 мая 2019 года на основных российских морских курортах начинается от 500 рублей в сутки. Об этом говорится в материалах аналитиков «Мир квартир» (имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Ставки краткосрочной аренды жилья в Крыму и Краснодарском крае на майские праздники не будут существенно отличаться от апрельского уровня, подсчитали аналитики компании. По их данным, повышение цен начнется не раньше июня 2019-го.

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Максимальный объем предложения среди курортов Краснодарского края зафиксирован в Сочи, ставки аренды в городе начинаются от 900 рублей в сутки. Сопоставимый уровень цен отмечается в Лазаревском и Геленджике. Самые дешевые квартиры на черноморском побережье региона, по данным «Мир квартир», сдаются в Анапе и Туапсе — от 700 и 350 рублей в сутки соответственно.

«Объявления о посуточной аренде на курортах делятся на три категории: те, где назначается специальная цена на майские праздники, варианты с общими ценниками на май и предложения с оговоркой "цена зависит от сроков проживания и количества гостей", — рассказывает Павел Луценко, генеральный директор «Мира квартир». — Во всех трех случаях торг вполне уместен, так как туристы сегодня — желанные гости на побережье».

В начале апреля 2019-го стало известно о том, что власти Крыма не будут в наступающем сезоне вводить курортный сбор для отдыхающих на территории полуострова, как это планировалось ранее.

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