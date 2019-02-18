Названы самые популярные города для празднования Дня защитника Отечества

В первую тройку городов, популярных для путешествий и отдыха на праздничные выходные февраля, входят Санкт-Петербург, Сочи и Ялта. Об этом свидетельствуют материалы сервиса бронирования жилья Tvil.ru, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов туристами для проживания в период с 22-го по 24 февраля 2019 года.

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По данным аналитиков, в Петербурге на аренду жилья в День защитника Отечества россияне потратят в среднем 2,6 тысячи рублей, в Сочи — три тысячи рублей, в Ялте — 2,5 тысячи, в Москве — 3,2 тысячи рублей. Дешевле всего обойдется размещение в Казани — 2,5 тысячи рублей/сутки.

В текущем году День защитника Отечества выпадает на субботу, поэтому традиционный праздничный выходной будет перенесен на 10 мая (пятница). Таким образом, День Победы россияне смогут отмечать в период с 9-го по 12 мая.

В 2017-м в Госдуме предложили праздновать День защитника Отечества в августе, но эта инициатива не получила никакого развития.

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